DAÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 111. yılına özel anma programı düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliğinde bugün saat 10.30’da Rektörlük Binası’nda Çanakkale Zaferi’nin 111. yılı dolayısıyla “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinliği düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, törene DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ VYK Üyeleri Turan Büyükyılmaz ile Özdinç Akdel, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Çanakkale’de kullanılan çeşitli mühimmatların da sergilendiği etkinlik, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile son buldu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç:

“Eşsiz fedakârlık, azim ve kahramanlığın en güçlü simgelerinden biri”

DAÜ Rektörü Kılıç, yaptığı konuşmada, Çanakkale’nin Türk milletinin vatan uğruna gösterdiği eşsiz fedakârlık, azim ve kahramanlığın en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti. 18 Mart 1915’in yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu da vurgulayan Kılıç, bu zaferin en güçlü donanmalara sahip sömürge imparatorluklarına karşı kazanılarak, tüm dünyaya önemli bir mesaj verdiğini ifade etti.

Kılıç, Kıbrıs Türkleri’nin de bu mücadelede önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andı.

DAÜ ADK Başkanı Görkem Topçu:

“Çanakkale Savaşı’nda Türk milleti bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünya gösterdi”

DAÜ ADK Başkanı Görkem Topçu, Çanakkale Savaşı’nda Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen “Çanakkale geçilmez” diyerek bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya gösterdiğini vurguladı.

DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya:

“Birlik ve beraberlik ruhu bu zaferle yeniden canlandı”

DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya da, Çanakkale’nin yalnızca askeri bir başarı değil, dünya tarihinin seyrini değiştiren önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Çanakkale’nin, Kurtuluş Savaşı’na giden sürecin temel taşlarından biri olduğunu da belirten Kaya, birlik ve beraberlik ruhunun bu zaferle yeniden canlandığını kaydetti.