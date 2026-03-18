Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite, bugün saat 09.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında, davetlilerin dinlenmesi gündemi ile toplandı. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Başsavcılık, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi ve İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’nden yetkililer katıldı.

UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Komite Üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan yanı sıra CTP Milletvekili Armağan Candan da katıldı.