İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri devam ediyor

İskele Belediyesi 15. Kültür ve Sanat Günleri sürüyor. Etkinlik kapsamında yarın "Nenemin Mutfağı/Nostaljik Sunumu" gerçekleştirilecek.

İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 19.00’da başlayacak etkinlikte geleneksel Kıbrıs yemeklerinin yapımı gösterilecek ve tadım stantları yer alacak.

Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Sanat Günleri kapsamında dün akşam Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali sanatseverlerle buluştu.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD) Sanat Yönetmeni Ersin Tünay’ın sahneye taşıdığı müzikal, adanın kuzeyinde ilk kez İskele’de sahnelendi.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenen müzikal, Kıbrıs Türk toplumunun göç hikâyelerini, kültürel değerlerini ve toplumsal belleğini müzik, dans ve tiyatro estetiğiyle harmanlayan bir yapım.

Kadirağa: “Müzikalin dünyada birçok noktasında temsiliyetler yapacağına inanıyorum”

İskele Belediyesi Kültür& Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa gecede yaptığı konuşmada müzikalin aynı heyecan ve başarıyla dünyanın birçok noktasında temsiliyet yapacağına inandığını ifade etti.

ÇMD Sanat Yönetmeni Ersin Tünay’ı da tebrik eden Kadirağa, konuşmasının sonunda Tünay’a teşekkür plaketi taktim etti.

Tünay: “İnsanınıza ve kültürel değerlerinize sahip çıkın”

ÇMD Sanat Yönetmeni Ersin Tünay ise “İnsanınıza ve kültürel değerlerinize sahip çıkın” diyerek, esas olanın bu değerleri geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.

Gece: “Gençleri ve çocukları bu ülkeye bağlamanın yolu kültürle mümkün”

İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece de gençlerin ve çocukların ülkeye bağlanmalarının önemini vurgulayarak, bunun kültürle mümkün olabileceğini belirtti.