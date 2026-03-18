3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Sahte Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme” suçundan yargılanan Armağan Boyraz hakkındaki dava karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 17 Mart 2022 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm İşletmeciliği bölümünden doktora mezunu olduğuna dair sahte diploma hazırlayıp, 19 Şubat 2022 tarihli sahte belgeyi Onbeş Kasım Üniversite’ne vererek iş başvurusunda bulunduğunu ve tedavüle sürdüğünü söyledi. Yargıç, Onbeş Kasım Üniversite’nin DAÜ ile iletişime geçerek, sanıkla ilgili bilgi talep ettiğini, doktora mezunu olmadığının ortaya çıkması üzerine okul yönetiminin polise şikayette bulunduğunu açıkladı. Sanığı yargılandığı sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçlarının 10 yıla kadar hapis öngören ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirten yargıç, “Sahtecilik suçları için öngörülen azami cezalar işlenen suçun vahametini ortaya koymaktadır” dedi.

Yargıç, sanığın işlediği suçların kamu menfaatini derinden ilgilendirdiğine vurgu yaptı. Barkın, “Mahkemeler, kamu yararının öne çıktığı suçlarda verilecek cezalar ile yurttaşların adalete olan güvenini yeniden tesis etmektedirler” dedi.

Yargıç Barkın kararına şöyle devam etti:

“Sanık, Onbeş Kasım Üniversitesi'ne gidip iş başvurusunda bulunmuş ve sahte olarak düzenlediği doktora diplomasını verip sahtelemiş olduğu evrakı tedavüle sürmüştür. Daha sonra yapılan araştırmada bahse konu diplomanın sahte olduğu, sanığın doktora eğitimini 27.01.2022 tarihinde yarım bıraktığı ve doktora mezuniyeti ve diploması bulunmadığını ortaya çıkmıştır.

Davaya konu suç hiçbir şekilde hoş görülebilecek bir suç değildir. Üniversiteler eğitim vererek topluma faydalı bireyler yetiştirmek için kurulmuş kurumlardır. İşlenen suç kamu menfaatinin farklı açılardan olumsuz olarak etkilemektedir. Öncelikle sanık başka kişilerin emek vererek elde ettikleri bir diplomayı düzenleyerek iş başvurusunda başkalarının önüne geçmeye ve hak etmediği bir işi almaya çalışarak kamu menfaatine ciddi şekilde zarar vermiştir. Bir diğer boyutu ile böylesi bir suç toplumda ciddi güvensizliğe sebep olan ve gerek tüm ülkemizin gerekse de üniversitelerin itibarını sarsan suçlardır. Üniversiteler ülkemizin itibarı ve ekonomini için oldukça önemli olan kurumlar olup diploma sahteleme suçları üniversitelere ve kamu menfaatine zarar vermektedir. Son dönemlerde sahtekarlıkla ve dolandırmak niyetiyle işlenen suçların son derecede arttığını huzurumuza gelen davalardan gözlemlemekteyiz. Mahkememiz bu tür suçlara asla hoşgörülü davranmamaktadır, davranmayacaktır. Belirttiklerimiz ışığında oldukça ciddi olan bu suçları oldukça vahim bir şekilde işleyen bu sanığa hoşgörü ile bakılmasının olanaksız olduğu, bu suçları işleyen kişilerin ciddi şekilde cezalandırılması gerektiği, aksi takdirde verilecek cezanın benzer suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırıcı nitelikte olmayacağı kanaatindeyiz.”

Yargıç Barkın, sanıklara ceza takdir ederken suçun işleniş şekli ile birlikte sanığın kişisel durumunu da değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın suçunu kabul edip özür dilediğini, 3 buçuk aydır Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olup benzeri sabıkası olmadığını, bipolar hastası olup hayatı boyunca ilaç kullanması gerektiğini kaydeden yargıç, “Bu hususları ceza takdir ederken sanık lehine dikkate alırız” dedi.

3 buçuk yıl hapse mahkum edildi

Yargıç Barkın, sanığa verilecek hapis cezasının süresini belirlerken ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörleri tekrar gözden geçirdikten ve sanığın cezasını ailesinden uzakta bir ülkenin cezaevinde çekeceğini ve psikolojik hastalığının ağırlığını da dikkate aldıktan sonra, 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.