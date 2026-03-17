Hristodulidis’in Brüksel temaslarında Kıbrıs sorunu ve Orta Doğu gündemde

Kıbrıs Cumhuriyeti Lideri Nikos Hristodulidis’in, AB Konseyi toplantısına katılmak için gideceği Brüksel’de temaslarının gündeminde, Kıbrıs sorunu ve Orta Doğu’daki gelişmelerin yer alacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi: “Brüksel’de Çifte Görev – Kıbrıs Sorunu ve Orta Doğu’daki Savaş Başkan Hristodulidis’in Gündeminde” başlıkları altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in ayrıntılı programına yer verdi.

Gazete, Hristodulidis’in Brüksel programı çerçevesinde yarın sabah Avrupa Politika Merkezi’nde (EPC) gerçekleştirilecek etkinliğe katılacağını, burada yapacağı konuşmada savunma ve güvenlik konularına ağırlık vereceğini belirtirken, perşembe günü Avrupa Halk Partisi’nin toplantısına katılımı sonrasında ise göç sorunuyla ilgili devlet başkanları için gerçekleştirilecek toplantıda yer alacağını aktardı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın başkanlığında gerçekleştirilecek ilk AB Konseyi toplantısında ise Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşın ana başlıklar olmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Guterres’le görüşme

Hristodulidis’in yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini de hatırlatan gazete görüşmenin yerel saatle 18.00’de yapılacağını belirtti.