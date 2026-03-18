Mağusa Belediyesi’nden temizlik filosuna iki yeni vakumlu yol süpürme aracı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araç alımına ilişkin ihaleyi, Artesa Trd. Co. Ltd. kazandı.

Mukavele, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile şirket direktörü Şaban Emre tarafından imzalandı. İmza töreninde, İhale Komisyonu üyeleri Erhun Şahali ve Özgür Dedeoğlu da hazır bulundu.

Açıklamada, yeni araçların dar sokaklar ile Suriçi gibi yoğun yaya trafiğine sahip bölgelerde etkin şekilde kullanılmasının planlandığı, bu çerçevede kent genelinde temizlik hizmetlerinin daha kapsamlı ve nitelikli yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yatırımın “en temiz şehir” hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlar, çevre temizliği konusunda daha duyarlı ve katılımcı olmaya davet edildi.