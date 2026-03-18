İncirli: “Turizmde çözüm, paydaşlarla birlikte üretilecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Eco Agro Turizm Federasyonu’nu temsilcileri ile bir araya geldi. Cumhuriyet Meclis’inde gerçekleşen görüşmede ülkedeki ekonomik durum, turizm sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve Milletvekilleri Armağan Candan ile Fazilet Özdenefe eşlik etti. Kıbrıs Eco Agro Turizm Federasyonu’nu Başkanı Tarık Tarkan Bozalan ve federasyon üyeleri Hasan Karlıtaş ve Hüseyin Dağlı hazır bulundu.

İncirli: Kıbrıs’ın kültürel ve gastronomik değerleri ile alternatif turizm geliştirilecek

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, turizm politikalarını oluştururken diğer alanlarda olduğu gibi uzmanlar ve ilgili paydaşlarla bir araya gelerek çözüm önerilerinin ortak akılla belirleneceğini vurguladı. “Turizmde çözüm, paydaşlarla birlikte üretilecek” diyen İncirli, 14-15 Mart tarihlerinde Acapulco’da gerçekleştirilen çalıştayların bu sürecin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. İktidar planı hazırlanırken mevcut ekonomik koşulların dikkate alındığını ve turizm gelirlerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. İncirli, Kıbrıs’ın kültürel ve gastronomik değerlerini içeren alternatif turizm alanlarının geliştirilmesinin yalnızca ekonomik katkı sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bozalan: Sürdürülebilir ve planlı bir turizm politikası en önemli ihtiyaç

Kıbrıs Eco Agro Turizm Federasyonu Başkanı Tarık Tarkan Bozalan ise Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar geniş bir bölgede faaliyet yürüttüklerini belirterek, şu anda 117 butik otelin (guest house) hizmet verdiğini ifade etti. Federasyonun birçok sorunla karşı karşıya olduğunu dile getiren Bozalan, özellikle ekonomik koşullar ve bölgedeki savaşın turist sayısını olumsuz etkilediğini söyledi. Kırsaldaki ürünlerin turizme kazandırılmasının önemine dikkat çeken Bozalan, devletin bugüne kadar bu alanlara yeterince eğilmediğini belirterek yaşanan eksikliklere işaret etti. Bozalan, sürdürülebilir ve planlı bir turizm politikası oluşturulmasının artık bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.