Öğretmenlere yönelik bir araç kampanyası başlatıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi ile Hyundai iş birliğinde öğretmenlere özel araç kampanyası başlatıldı.

Özok Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Hyundai Kıbrıs tarafından duyurulan kampanyaya göre, öğretmenler Hyundai marka araçlara peşinat ödemeden erişebiliyor. Kampanya kapsamında 60 aya kadar vade seçeneği sunulurken, aylık taksitlerin 424 Euro’dan başladığı ifade ediliyor. Nihai ödeme koşullarının ise seçilen araç modeli ve finansman planına göre değişebileceği belirtiliyor.

Kampanyanın, öğretmenlerin bireysel ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir finansman alternatifi olarak sunulduğu aktarılıyor. İş birliği kapsamında hazırlanan uygulamanın, eğitim sektöründe çalışan bireylerin ekonomik koşullarını gözeterek planlandığı ve belirli bir hedef kitleye yönelik olduğu kaydediliyor.

Kampanyanın süresi, başvuru koşulları ve detaylı finansman kriterlerine ilişkin bilgilerin ilgili kurumlar ve yetkili satış noktaları aracılığıyla paylaşılacağı bildirildi. Ayrıca, kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin belirli üyelik veya başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekebileceği ifade ediliyor.