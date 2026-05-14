“Gençlerin Gözünden Kıbrıs” fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapılıyor

“Gençlerin Gözünden Kıbrıs” fotoğraf yarışmasının ödül töreni pazartesi günü yapılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu ile Gençlik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirilecek, sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar için sergi açılacak.

Gençlik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ödül töreni ve fotoğraf sergisinin açılışı pazartesi günü saat 19.00’da Rüstem Kitabevi’nde olacak.

Gençlerin objektifinden Kıbrıs’a farklı bakış sunan etkinlik, fotoğraf tutkunlarını ve halkı bir araya getirmeyi hedefliyor.