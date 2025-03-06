"Ülkede kadınların emeği sömürülüyor"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu(Türk-Sen), ülkede çalışarak yaşamını sürdüren pek çok kadının emeğinin sömürüldüğünü belirtti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Özellikle ülkemizde emeğiyle yaşamını sürdürmeye çalışan emekçi kadınlarımızın bir çoğunun emekleri sömürülmekte ve ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Eşit işe eşit ücret prensibiyle, kadınların emeğinin karşılığını alması için gerekli yasal tedbirlerin alınması ve uygulanması gerektiğini belirten Bıçaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hükümet’i bahse konu sıkıntıları çözmek için göreve çağırdı. Bıçaklı tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü de kutladı.