Ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da kapatma saatine uymayarak izinsiz müzik yayını yapan işletmeciye yasal işlem

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında polis tarafından yapılan kontrolde, söz konusu işletmenin yetkili makamdan alınmış müzik yayın iznindeki kurallara ve mekanı kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Bugün meydana gelen olay sonrası bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Marancos’a otopsi yapıldı

Çatalköy’de ikametgahında ölü bulunan Martin Michael Marancos’a (E-67) yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün hayatını kaybeden Marancos’un ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Girne’de uyuşturucu… İki kişi tutuklandı

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.Ö.’nün (E-23) kullanımındaki, M.G.’nin (E-27) yolcu olarak bulunduğu araç ve kişileirn üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Bugün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında M.G.’nin Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise, içerisinde yaklaşık 200 miligram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanına ait park yerindeki aracın torpido gözünden 2000 Amerikan doları çalan S.K.(E-20) tutuklandı.

Olay, 9 Eylül’de meydana geldi.

Öte yandan dün 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir avukat bürosu ofisinde misafir olarak bulunan B.D.’nin (E-33), masa üzerindeki para cüzdanından 1630 TL para çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Mağusa’da bir aracı kasten hasara uğratan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir apartmanın park yeri içerisinde bulunan bir aracın sol ön ve arka lastiklerini kasten deldiği tespit edilen Y.A.A.(E-24) tutuklandı.

Olay, 2 Ekim saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Girne’de aracında kanunsuz bıçak bulunduran 1 kişi tutuklandı

Girne’de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.D.’nin (E-28) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarruf edilen bir bıçak tespit edilerek emare olarak alındı.

Dün 13.20 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.