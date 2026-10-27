Ülkede geçen hafta meydana gelen 57 trafik kazasında 26 kişi yaralandı

Ülkede, geçen hafta 57 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 19-25 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, bu sürede 57 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 19’u yaralanmayla ve 38’i hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 26 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 21, dikkatsiz sürüş 8, kavşakta durmamak 10, yakın takip 12 ve diğer etkenler 6 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4 milyon 75 bin 200 TL olarak belirlenirken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

“Lefkoşa 19, Gazimağusa 14, Girne 12, Güzelyurt 3, İskele 9.”

Denetimlerde 21 bin 443 araç sürücüsü kontrol edildi… 107 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı

Polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, 21 bin 443 araç sürücüsü kontrol edildi.

Suç işleyen 2 bin 356 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda, 106 araç trafikten men edilirken 9 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 749, tehlikeli sürüş 3, dikkatsiz sürüş 36, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 319, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 9, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 62, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 15, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 45, trafik levha ve işaretlerine uymamak 83, trafik ışıklarına uymamak 2, muayenesiz araç kullanmak 164, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 70, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 4, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 1, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 31, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 6, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 31 ve 726 diğer trafik suçları.”