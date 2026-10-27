Gazetecilik saldırı altında!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun sahte diploma davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşmanın ardından gazeteciler saldırıya maruz kaldı.

Fatma Ünal’ın yakınları, görevini yapmaya çalışan gazeteci Pınar Barut’a şişe fırlatırken, olay yerinde bulunan diğer gazetecilere de tehdit ve hakaretler savurdu.

Özellikle son yıllarda gazetecilere yönelik artan tehdit, hakaret ve saldırılar, basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yaşanan olayın ardından gazeteciler, şikâyette bulunmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde toplandı.

Polis binası önünde ortak açıklama yapan gazeteciler, tüm meslektaşlarını gazeteciliğin onurunu korumak ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak için dayanışmaya çağırdı.

Avukatlarıyla birlikte polis binası önünde bir araya gelen gazeteciler, olaya tanıklık eden kişilere de gördüklerini anlatmaları çağrısında bulundu.