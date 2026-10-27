Liderler görüştü, komite temsilcileriyle bir araya geldi

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, ara bölgede iki toplumlu komitelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde 1 saat 10 dakika süren ikili görüşme sonrasında liderler, sırasıyla Sivil Toplumla İstişare Mekanizması’nın Yönlendirme Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcileriyle görüştü.

Kültürel Miras Teknik Komitesi ile yapılan görüşmede, Kıbrıslı Türk Eş Başkan Ali Tuncay ve Kıbrıslı Rum Eş Başkan Sotos Ktoris, komitenin çalışmaları kapsamında restore edilen Akdoğan’daki Panagia Kilisesi ile Tuzla Camisi’ne ait fotoğrafların yer aldığı çerçeveli görselleri liderlere takdim etti.

Liderler, yaklaşık 3 saat süren temaslarının ardından ara bölgeden ayrıldı.