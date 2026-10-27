Harmancı, esnaf ve ticaret odalarını ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) LTB başkan adayı Mehmet Harmancı, yeni dönemde dijitalleştirmeye, bürokrasiyi azaltmaya ve kurumsal iş birliklerini geliştirmeye öncelik vereceklerini kaydetti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Harmancı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

TDP’li belediye meclis üyeleri ve üye adaylarının da katıldığı ziyaretlerde ekonomik koşullar, esnafın ve ticaret çevrelerinin karşılaştığı sorunlar ve kurumlar arasında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Ticaret Odası ziyareti… “İhale süreçlerinde şeffaflığı önceliyor, yerel yatırımcıyı destekliyoruz”

Ticaret Odası ziyaretinde konuşan Harmancı, LTB ile Ticaret Odası’nın Kıbrıs Türk toplumunun menfaatleri için Avrupa Birliği nezdinde yürütülen çalışmalarda rol oynayan iki önemli aktör olduğunu söyledi.

Harmancı, odanın kamu reformu ve mali disipline ilişkin çalışmalarını takip ettiğini belirterek, LTB’nin 2014’ten bu yana mali disiplin, hesap verebilirlik ve sosyal adaleti temel alan bir yönetim uyguladığını kaydetti.

İhale süreçlerinde şeffaflığa ve yerel yatırımcının desteklenmesine önem verdiklerini kaydeden Harmancı, şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımların tamamlanmasının ardından şehirde çalışma ve yaşam maliyetini azaltmaya yönelik politikaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Yurttaş taleplerinin şeffaf biçimde izlenmesini sağlayacak bir sistem kuruyoruz”

Gelecek dört yılda dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve bürokrasiyi azaltacak önlemler üzerinde çalışacaklarını ifade eden Harmancı, yurttaş taleplerinin şeffaf biçimde izlenmesini sağlayacak bir sistemin yakında kullanıma sunulmasının planlandığını söyledi.

Harmancı, imar işlemlerini de dijital dönüşüm kapsamına almayı hedeflediklerini belirtti.

Mehmet Harmancı, LTB’nin 12 yıllık görev süresinde Sayıştay raporlarında olumsuz bulguya veya usulsüzlük kaydına rastlanmadığını söyledi.

Kentin ihtiyaç duyduğu yatırımlar tamamlandıktan sonra Lefkoşa’da çalışma ve yaşam maliyetlerini azaltmaya yönelik politikalar uygulamayı hedeflediklerini kaydeden Harmancı, ekonomik koşulların zorlaştığını ve ticari faaliyetlerin güneye kaydığını da ifade etti.

Harmancı, vergi oranlarının sosyal adaleti gözeterek güncellenmesi ve esnafa yönelik teşviklerin merkezi hükümetin gündemine alınması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Harmancı, Lefkoşa’daki sınır kapılarına ilişkin ihtiyaçların, başka kapıların açılmasına veya kullanılmasına bağlanmaması gerektiğini de dile getirdi.

Esnaf Odası ziyareti… “Bürokrasiyi azaltmak için öncelik dijitalleşme”

KTEZO ziyaretinde ise belediye ile esnaf arasındaki iş birliğine değinen Harmancı, işlemlerin kolaylaştırılması için dijital ve kurumsal ortak çalışmaları geliştirmek istediklerini belirtti.

Surlariçi’nde 68 küçük esnafın faaliyet gösterdiğini söyleyen Harmancı, “kirli sanayi” faaliyetlerinin bölgeden çıkarılması gerektiğini ifade etti; esnafın taşınma sürecinde mağdur olmaması için KTEZO ile merkezi hükümet arasında iş birliği yapılmasının önemine işaret etti.

Harmancı, Surlariçi’nde boşalacak alanların turizme ve farklı esnaf faaliyetlerine uygun biçimde değerlendirilmesi için ortak çalışma yapılabileceğini, otobüs işletmelerine ilişkin sorunların da esnaf birliğiyle ele alınabileceğini kaydetti.

“Sanayide 8 kilometrelik su şebekesi yenilendi”

LTB bütçesinde çalışan giderlerinin payının 2014’te yüzde 88 olduğunu, bu oranın yüzde 50,6’ya gerilediğini belirten Harmancı, böylece belediyenin yatırım kapasitesinin arttığını söyledi.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 milyon TL yatırımla 8 kilometrelik su hattının yenilendiğini kaydeden Harmancı, çalışmayla su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti

Yeni dönemde cadde dönüşümlerine devam edeceklerini belirten Harmancı, iş yeri açma süreçlerinde KTEZO belgesi aranması uygulamasına devam edeceklerini de söyledi; KTEZO’nun ülke için değerli bir kurum olduğunu vurguladı.