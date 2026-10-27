Prof. Dr. Hasan Kılıç: “Benim partim DAÜ’dür!”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, şahsı ve DAÜ hakkında basında ve sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitenin kurumsal özerkliği, akademik özgürlüğü ve tarafsızlığının tartışmaya açık olmadığını vurguladı. Üç yıllık görev süresince DAÜ’yü mali ve idari krizden çıkarmak için önemli adımlar attıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, “Ben tarafım. Bilimden, akademik özgürlükten, kurumsal bağımsızlıktan ve üniversitemizin geleceğinden tarafım. Benim partim DAÜ’dür!” dedi.

Göreve başladığı dönemde DAÜ’nün tarihindeki en ağır mali ve idari krizlerden biriyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, çalışma arkadaşlarının yüzde 88,54’ünün desteğiyle Rrektörlük görevini üstlendiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, göreve geldiği ilk günden itibaren önceliğinin üniversiteyi içinde bulunduğu krizden çıkarmak ve hak ettiği geleceğe taşımak olduğunu ifade ederek, bu süreçte çalışanlarla, sendikalarla, üniversitenin tüm paydaşlarıyla ve hükümetin ciddi desteğiyle önemli fedakârlıklar yapıldığını kaydetti.

“DAÜ mali krizden çıkış yolunda önemli mesafe katetti”

Üniversitenin geçmişte maaş ödemelerinde ciddi sıkıntılar yaşadığını ve önemli mali güçlüklerle karşı karşıya kaldığını anımsatan Prof. Dr. Kılıç, bugün gelinen noktada önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. DAÜ’nün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kılıç, maaşların ve 13. maaşların zamanında ödendiğini, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının zamanında eksiksiz yatırıldığını, hayat pahalılığı ödeneğinin verildiğini ve geçmişte yapılan maaş kesintilerinin geri ödenmesine başlandığını ifade etti. Üniversitenin bu dönemde öğrenci sayısında yaşanan artışla birlikte 16 bin 150 aktif öğrencisiyle geleceğe daha güvenle baktığını belirten Prof. Dr. Kılıç, elde edilen kazanımların ortak aklın, dayanışmanın ve kararlılığın sonucu olduğunu vurguladı.

“DAÜ için herkesle görüştüm, her platformda çalıştım”

Üç yıllık görev süresi boyunca DAÜ’ye katkı sağlayabilecek herkesle temas kurduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, siyasi görüş, makam veya mensubiyet ayrımı gözetmeden üniversitenin yararına olabilecek girişimlerde bulunduğunu kaydetti. Ankara’da, Lefkoşa’da ve dünyanın farklı ülkelerinde DAÜ için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Kılıç, bir Rektörün temel sorumluluğunun üniversitesinin çıkarlarını her platformda savunmak olduğunu belirterek, üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak temaslarda bulunmaya ve DAÜ’nün haklarını savunmaya devam edeceğini de vurguladı.

“DAÜ’nün hiçbir kararı siyasi talimatlarla alınmadı”

Açıklamasında üniversitenin kurumsal bağımsızlığına özellikle dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’de alınan kararların siyasi talimatlarla şekillendirilmediğini, herhangi bir siyasi talimat alınmadığını ve gelecekte de alınmayacağını ifade etti.

Üniversitenin kurumsal özerkliği, akademik özgürlüğü ve tarafsızlığının kendisi için tartışmaya açık olmadığını belirten Prof. Dr. Kılıç, kişisel siyasi görüşlerin kurumsal kararlara ve yönetim anlayışına yön vermemesi gerektiğini kaydetti. Demokratik yaşamda herkesin farklı siyasi görüşlere sahip olmasının doğal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, önemli olanın bu görüşlerin üniversitenin yönetim süreçlerine etki etmemesi olduğunu vurguladı ve “Rektörlük anlayışının temelinde bu ilke vardır” dedi.

“Eleştiriler somut gerçeklere dayanmalı”

Üniversitelerin farklı düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurumlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, eleştirilerin doğal karşılanması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, kurumsal bağımsızlığın kişisel ilişkiler veya tek bir fotoğraf karesi üzerinden sorgulanmasının doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, değerlendirmelerin somut gerçeklere dayanması gerektiğini kaydetti ve DAÜ’nün kurumsal kimliğinin ve bağımsızlığının kişisel yorumlar üzerinden tartışmaya açılmaması gerektiğini vurguladı.

“Uzmanlık alanlarımda katkı koymaya hazırım”

Toplumun farklı kesimleriyle ilişkilerinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, uzmanlık alanlarının turizm ve yükseköğrenim olduğunu hatırlatarak bu alanlarda bilgi ve deneyimine ihtiyaç duyulduğunda katkı sunmaktan kaçınmadığını ve bundan sonra da kaçınmayacağını, bunların dışında konuştuğu tek konunun DAÜ olduğunu ifade etti.

DAÜ’nün geleceği ve üniversitenin ihtiyaçları dışında herhangi bir siyasi gündemle hareket etmediğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, yüksek öğrenimle ve üniversiteyle ilgili görüşünün sorulduğunu ve bu kapsamda gerekli bilgileri paylaştığını belirterek, DAÜ’ye ilişkin konularda bilgi ve katkı talep eden diğer kurum ve siyasi partilere de aynı şekilde destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

“DAÜ, Kıbrıs Türk toplumunun ortak değeridir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: “DAÜ, herhangi bir siyasi partinin, grubun veya kişinin değil, Kıbrıs Türk toplumunun ortak değeridir. 34 yılımı verdiğim bu üniversiteye karşı sorumluluğum, kişisel hesapların ve siyasi tartışmaların çok üzerindedir. Benim için önemli olan kimin hangi siyasi görüşü taşıdığı değil, DAÜ için ne yaptığıdır.

Evet, ben tarafım. Bilimden, akademik özgürlükten, kurumsal bağımsızlıktan ve üniversitemizin geleceğinden tarafım.

Benim partim DAÜ'dür!