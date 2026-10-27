Kayıp Tandöveroğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın çalışmaları sonucunda bulundu
Akdeniz köyü sakinlerinden 66 yaşındaki Mehmet Tandöveroğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın arama çalışmaları sonucunda bulundu.
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Akdeniz köyü sakinlerinden 66 yaşındaki Mehmet Tandöveroğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın arama çalışmaları sonucunda bulundu.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 10.30’da gelen ihbar üzerine, Sivil Savunmaya bağlı arama kurtarma ekipleri Akdeniz Köyü’ne intikal etti.
Mehmet Tandöveroğlu, Sivil Savunma Teşkilatı envanterinde bulunan iki drone kullanarak yapılan, kapsamlı arama-tarama çalışmaları neticesinde ormanlık arazi içerisinde yer alan Kırmızıgil Mandıraları mevkiinde bilinci açık baygın şekilde tespit edildi.
Kayıp arama çalışmalarına, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personelinin yanı sıra Polis, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ve bölge halkı da destek verdi.
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