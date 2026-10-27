“Siyasete güven olmadan yatırım mümkün değil”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve milletvekili adaylarından oluşan heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. Ziyarete milletvekili adayları Ahmet Denizer, Barış Baydar, Ceylan Mehmet, Çile Atamar, Erman Yaylalı, Esra Şerebet, Feride Gürel, Hakan Üredi, Kemal Baykallı ve Şifa Çika katıldı. TDP Gençlik Örgütü Başkanı Ali Azeri’nin de yer aldığı heyeti, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Görüşmede ekonomik belirsizlikler, yatırım ortamı, bürokratik engeller, vergi politikaları ve yerli sermayenin güçlendirilmesi ele alındı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Vergi afları haksızlık yaratıyor”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, siyasi belirsizliklerin yatırım ortamını olumsuz etkilediğini belirterek, “Siyasete olan güvenin ayaklar altına alındığı bir noktada hiçbir alanda yatırım yapılması mümkün değildir” dedi.

Liyakatsizliğin ve bürokratik engellerin iş dünyasının önünü tıkadığını ifade eden Çeler, plansız vergi aflarının yükümlülüklerini düzenli yerine getiren işletmelere haksızlık yarattığını vurguladı.

“Üreteni destekleyecek, adil rekabeti sağlayacağız”

TDP’nin ekonomi politikalarına değinen Çeler, şu mesajı verdi:

“Biz TDP olarak yerli üretimi güçlendirecek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşük faizli finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Bürokratik engelleri dijitalleşmeyle azaltacak, yatırım ve istihdamı destekleyeceğiz. Teşvikleri adil ve şeffaf kriterlerle dağıtacak, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edeceğiz. Genç girişimcilerin önünü açacak, iş dünyasının sorunlarını ortak akılla çözeceğiz.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde kayıt dışılıkla mücadele ve etkin denetim sayesinde sosyal sigortaların güçlendirilmesine katkı sağladıklarını belirten Çeler, Ticaret Odası ile ortak sorunların diyalogla çözülebileceğini vurguladı.

Çeler, “Bu memlekete olan sevdamızla bir masaya oturduğumuzda, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz:

“Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Oda olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede durduklarını belirterek, ülke ekonomisinin sorunlarının çözümüne yönelik görüş ve önerilerini her siyasi partiyle paylaşmaya önem verdiklerini ifade etti.

İşletmelerin ağır ekonomik koşullarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Deniz, vergi aflarının yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işletmelere haksızlık yarattığını söyledi. Deniz, adil vergi politikalarının ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.