Kıbrıs Barış ve Dayanışma Hareketi'nden seçimleri boykot kararı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Arif Hasan Tahsin Vakfı'nın da yer aldığı Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Partilerin ortak kararı BKP'nin merkez binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil tarafından okunan ortak bildiri okundu.

Bildiride, yerel ve milletvekilliği seçimlerin ayni günde yapılması kararının, seçime katılımı arttırma düşüncesiyle alındığı savunuldu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan konuşmasında, "Kuzey Kıbrıs'ta gelinen bu aşamada, seçimlerin artık Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yansıtmadığı görüşündeyiz" dedi.

Son günlerde binlerce vatandaşlık verilip seçmen listesine eklendiğini ileri süren İzcan siyasi partilerin Kıbrıs sorunuyla ilgili bir politika beyan etmediğini de savundu. İzcan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından izlenen politikada da federal bir çözüm bulunmadığını ileri sürdü.

İzcan, Kıbrıs Türkü'nün sandığa gitmeyerek Kıbrıs Türkü'nün iradesinin olmadığını göstermesi gerektiğini vurguladı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ise iki devletliği destekleyen kesimlerin, "Ada'daki bölünmüşlüğün kalıcı olmasına" destek verdiğini belirtti.