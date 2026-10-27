Bazı yollar trafik akışına kapatılacak

Polis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kapsamında ülke genelindeki tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle bazı yolların trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, belirtilen yol güzergahları törenden bir saat önce trafiğe kapatılacak. Ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.

Tören yürüyüşü, İskele’de saat 09.00’da, İskele Ecevit Meydanı’ndan başlayarak, Şehitler Anıtı önünde, Lefke’de saat 09.15’te, Lefke Polis Karakolu önü Dr. Selçuk Sömek Meydanı’nda başlayarak, Atatürk Caddesi takip edilip Atatürk Parkı önünde, Gazimağusa’da saat 11.30’da, Zafer Anıtı Çemberi’nden başlayarak, İstiklal Caddesi takip edilip, Namık Kemal Meydanı’nda, Güzelyurt’ta saat 11.45’te, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Ecevit Caddesi takip edilip, Kapalı Pazar önünde sona erecek.

Lefkoşa’da saat 14.30’da, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) Pronto Çemberinden başlayarak, aynı cadde üzerinde bulunan Avenue AVM önünde, Girne’de saat ise 15.00’te, The Arkın Colony Hotel önünde başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak ve 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi takip edilip, Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca polis yönlendirmesi ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.