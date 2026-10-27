Dinçyürek'ten geri vites: Yeniden aday

YENİDÜZEN

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen aday sıralama kurultayının ardından, milletvekilliği adaylığından çekildiğini ve Sağlık Bakanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Hakan Dinçyürek geri vites atarak kararından vazgeçti.

Dinçyürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekili adayı olarak yoluna devam edeceğini açıkladı.

"6 Aralık’ta; ülkemiz, halkımız ve partimiz için sandıkta buluşmak üzere…"

Dinçyürek'in açıklaması şöyle:

"Değerli Partililerimiz, Kıymetli Üyelerimiz, Dostlarımız ve Sevenlerimiz,

Sizlerle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, karşılıklı değerlendirmeler ve istişareler sonucunda, bundan sonraki süreçte izleyeceğim yol haritasına ilişkin kararlarımı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Bu süreçte duruşumuzdan, ilkelerimizden ve mücadele azmimizden asla taviz vermeden, Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz.

Bizlere güvenen, inanan ve desteğini esirgemeyen tüm partililerimizle birlikte, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bizim mücadelemiz şahsi hesapların değil, ortak hedeflerin; makamların değil, ilkelerin mücadelesidir.

Tek hedefimiz; Ulusal Birlik Partimizi daha ileriye taşımak, ülkemizin geleceğine katkı koymak ve halkımıza hizmet edecek adil, liyakatli ve güçlü kadroları hep birlikte oluşturmaktır.

İnanıyoruz ki birlik, kararlılık ve ortak akılla aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inandığımız değerler uğruna, bize güvenenlerin sorumluluğunu taşıyarak yolumuza devam edeceğiz.

6 Aralık’ta; ülkemiz, halkımız ve partimiz için sandıkta buluşmak üzere…"

Ne olmuştu?

Hakan Dinçyürek, UBP’nin 24 Ekim’de gerçekleştirdiği, şaibe iddialarıyla gündeme gelen ve 17 aday adayının resmî itirazda bulunduğu aday sıralama kurultayında beklediği sonucu elde edemeyen isimler arasında yer almıştı.

İtirazların reddedilmesi ve kurultay sonuçlarının ilk haliyle kabul edilmesinin ardından, Mağusa’da yarışan 12 aday adayı arasında 4 bin 710 oy alarak beşinci sırada yer alan Dinçyürek, milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Dinçyürek, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı görevinden de istifa edeceğini duyurmuştu.

Kararını kişisel sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı görevinden istifasını Başbakan Ünal Üstel’e sunacağını belirtmişti.