Girne’de ev yangını

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Çifteler Sokak’ta dün 17.00 sıralarında bir apartmanın yatak odasında muhtemelen yanık bırakılan tütsü yatak çarşafını tutuşturdu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yatak ve şiltesi, panjurlar ve kıyafetler zarar görürken, evin duvarları da islendi.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.