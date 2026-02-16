“Ülkede arpa yok, üretici mağdur, hayvanlar açlıktan ölecek”

Üretici isyanda, hayvancılar yarın 12:00’de Tarım Bakanlığı önünde olacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyesi Mehmet Çetereisi, ülkede arpa sıkıntısının kritik boyuta ulaştığını belirterek, üreticinin zor durumda olduğunu söyledi. Çetereisi, arpa ambarlarının kapalı olduğunu, hayvancıların yem bulmakta güçlük çektiğini ifade ederek, “Hayvanlar açlıktan ölecek” dedi.

Meydan Kıbrıs canlı yayınında bölgede birçok hayvancının çiftliğinde arpa kalmadığını dile getiren Çetereisi, “Ambarların kapıları günlerdir kilitli. Arpasız yem yapmaya çalışıyoruz. Hayvanlar sıkıntıya girecek. Bizi idare ettiğini zanneden Tarım Bakanı ve hükümetin hayvancının sorunları ile hiçbir ilgileri yoktur. Yüzde 40 zam yaptıkları arpa ambarları da yoktur. Üretici mağdur durumda.” ifadelerini kullandı.

Birlik olarak taleplerinin bulunduğunu belirten Çetereisi, “İzin versinler gidelim güneyden arpamızı, balyamızı alalım. Yoksa bu hayvanlar açlıktan ölecek. Bu işler böyle ‘Bugün dükkânı kapat da yarın açarız’ şeklinde olmaz. Bu hayvanlar her gün yem istiyor.” dedi.

Küçükbaş hayvanlar için doğrudan gelir desteği görüşmesi kapsamında yaşananları da aktaran Çetereisi, “Geçen gün küçükbaş hayvanlar için olan doğrudan gelir desteği görüşmesi için saat 11.00’de yönetim kurulu üyemiz Nezih Tekyaprak ile Bakan istişare haline geçti. Arkadaşlarımız Tarım Bakanlığı’na gittiler. 40 dakika orada beklediler. Bakanlığın kapısı kilitli, telefonlara cevap yok. 6 küçükbaşçı bir de Başkan 7 kişi vardı. Hepsi mi yalan söylüyor?” diye konuştu.

Yurtdışından getirilen asaf kuzularla ilgili de konuşan Çetereisi, “Yurtdışından getirdikleri asaf kuzuyu insanlara verdiler. Bu hayvanların bazılarının yaşı 1’in üzerinde. Sırf onlara doğrudan gelir desteğinden kulak parası vermesinler diye 1 yaşından küçükmüş gibi gösteriliyor. İstedikleri gibi bu işi yapıyorlar. İstedikleri zaman 1 yaşından küçük, istedikleri zaman 5 yaşından küçük bile olabilir bu hayvanlar. 8 yaşındaki koçları getirip dağıttılar. Hep alengirli işler. Biz bu düzenden sıkıldık, usandık.” ifadelerini kullandı.

Kooperatifin uğradığı zarar ve ziyana ilişkin de açıklama yapacaklarını belirten Çetereisi, “Yarın asaf kuzu işinde de kooperatife uğrattıkları zarar ziyanı basın toplantısında açıklayacağız. Hayvancıya zulüm yapıyorlar.” dedi.

Yaklaşık bir yıldır arpa sıkıntısı yaşandığını kaydeden Çetereisi, “1 yıldan beridir arpa sıkıntısı çekiyoruz ama hiç bu kadar fazla olmamıştı. 2 haftayı aşkın bir süredir memlekete arpa gelmiyor. Gelen arpanın da sayısı belli. Her gün gidip, günde 2 ton arpa alıp geleceksin, o da kalırsa. Üreticiyi de birbirine düşürdüler. Bunların tek mimarı o koltukta oturan Tarım Bakanı’dır. Sektöre bakmıyor, gökyüzüne bakıyor. Biz adaletli davranmasını istedik. Bütün üretim sektörlerini bitirdiler.” şeklinde konuştu.

Çetereisi, Hayvancılar Birliği’nin yarın saat 12.00’de Tarım Bakanlığı önünde açıklama yapacağını söyledi.