Paşaköy’deki araç yangını kundaklama çıktı... Bir kişi tutuklandı

Paşaköy’de, önceki gün park halindeki bir araçta çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirlenirken, olayla ilgili tutuklanan kişinin tasarrufunda ise uyuşturucu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, park halinde bulunan Enes Şahan’ın kullanımındaki MK 134 plakalı araçta, önceki gün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar meydana geldi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında S.Ö’nün (E-40) aracın ön kaputu ile sileceklerinin üzerine kasten yanıcı madde döküp ateşe vererek aracın hasar görmesine sebep olduğu tespit edildi.

Tutuklanan şahsın üstünde yapılan aramada ise, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeriğinde inanılan iki kağıt parçası bulundu.

Meseleyle ilgili polis soruşturması devam ediyor.