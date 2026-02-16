Erhürman, Vicdani Ret İnisiyatifi temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı ve inisiyatif temsilcilerini kabul etti.
A+A-
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı ve inisiyatif temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, inisiyatifin yürüttüğü süreç ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.
Bu haber toplam 184 defa okunmuştur
Etiketler : tufan erhürman, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi