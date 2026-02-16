Lefkoşa17 °C

  3. Erhürman, Vicdani Ret İnisiyatifi temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı ve inisiyatif temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, inisiyatifin yürüttüğü süreç ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

