"Çalışanlar ödendi, grev askıya alındı"
KTAMS Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarının bugün mesai bitiminden önce maaş ödemeleri gerçekleştiğinden, yarın yapılması planlanan grevini askıya aldığını açıkladı.
A+A-
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, (KTAMS) Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarının bugün mesai bitiminden önce maaş ödemeleri gerçekleştiğinden, yarın yapılması planlanan grevini askıya aldığını açıkladı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan sabah saatlerinde Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmış, Maliye Bakanlığı'na bugün mesai bitimine kadar süre vermişti.
Bu haber toplam 407 defa okunmuştur
Etiketler : ktams