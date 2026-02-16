“Halk düşmanı hükümet istifa!”
Kamuda örgütlü beş sendika, KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, UBP-DP-YDP Hükümeti’ni protesto etmek amacıyla 24 Şubat’ta Pronto Çemberi’nden Başbakanlığa yürüyecek.
Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’ne tepki gösterdi.
Sendikalar, hükümetin kamusal zenginlikleri gözden çıkardığını ve halkın her geçen gün daha fazla yoksullaştığını belirtti.
Anayasa ve yasaların halkın muhalefeti dikkate alınmadan değiştirildiğini belirten sendikalar, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına dikkat çekti.
Ortak metinde, özellikle dar gelirli kesimlerin ve emekçilerin güvencesizliğe itildiği kaydedilerek, hükümetin politikalarının toplumda travma yarattığı ifade edildi.
Beş sendika, uzun süredir “Yolsuzluk, Yoksulluk, Yok Oluşa karşı” eylem yaptıklarını belirterek, eylemlerin süreceğini açıkladı. Açıklamada, hükümetin istifası talebi de dile getirildi.
Açıklamada, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve vatandaşlar eyleme katılmaya davet edildi.