İkna odaları kuruldu, özel şirket UBP Meclis grubu toplantısında Ankara’ya “bağlandı”

Kamuoyunun “Türk Telekom Protokolü” olarak tanıdığı ve internet altyapısının Türkiye merkezli Türk Telekom isimli şirkete peşkeş çekilmesi niteliği taşıyan “Fiber Optik Protokolü” hükümet içerisinde kriz yarattı; Meclis’te ikna odaları kurulmasına neden oldu.

Söz konusu protokol, geçtiğimiz Salı gecesi Meclis komitesinden “koşullu” şekilde Genel Kurul’a sevk edilmişti.

Buna göre protokolde yer alan Anayasa’ya aykırı maddeler düzeltilecek ve yerli paydaşların taleplerini barındıracak ve Türkiye ile imzalanacak bir ek protokol hazırlanacaktı.

Söz konusu vaadi Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı vermişti...

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre aradan geçen bir haftalık sürede ne ek protokol düzenlendi, ne de Anayasa’ya aykırı maddeler düzeltildi.

TEL-SEN ve İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’nin yanı sıra UBP içerisindeki bazı milletvekillerinin tepkisiyle karşılaşan hükümet, Meclis içerisinde adeta ikna odaları kurdu.

Elde edilen bilgilere göre, yaşanan gelişmeler üzerine UBP, Meclis Grubu’nu topladı, söz konusu toplantıya Türk Telekom’dan bir grup yetkili de katıldı.

Elde edilen bir diğer bilgi ise, Türk Telekom’daki yetkililerin, grup toplantısında Ankara’ya görüntülü olarak bağlandığı ve protokole karşı çıkan vekilleri “baskıladığı” yönünde...