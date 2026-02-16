YDÜ Sanat Kütüphanesi 20 Temmuz’da açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi, eski rektörlük binasında kurulan Sanat Kütüphanesi’nin 20 Temmuz 2026’da açılacağını duyurdu. Üniversite kampüsünde yer alan kütüphane, yapımı süren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile bağlantılı olarak faaliyet gösterecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Sanat Kütüphanesi; sanat tarihi, çağdaş sanat, müzeoloji, estetik, kültürel miras ve tasarım gibi alanlarda kaynaklar içeren bir koleksiyona sahip olacak. Kütüphanede basılı eserlerin yanı sıra nadir yayınlar, sanatçı monografileri, sergi katalogları ve dijital arşivler de yer alacak.

Koleksiyonun akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar ve öğrenciler için bir araştırma ortamı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Kütüphanenin, modern mimarisiyle öne çıkan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile bütünleşik bir yapıda tasarlandığı ve müze koleksiyonları ile akademik çalışmalar arasında etkileşim sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

Kampüste dört müze bulunuyor

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi olmak üzere dört müze yer alıyor. Açıklamada kampüste bugüne kadar yüzlerce sergi düzenlendiği ve açık alanlarda çok sayıda heykel bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Sanat Kütüphanesi’nin açılmasıyla birlikte üniversitenin sanat alanındaki araştırma ve belgeleme faaliyetlerini genişletmesinin planlandığı kaydedildi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sanat Kütüphanesi, sanatı aynı zamanda okunan, araştırılan, tartışılan ve bilimsel olarak gelecek kuşaklara aktarılan bir değer haline getirecek”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel, “Bu başarı bizim için aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getiriyor. Bu sorumluluğu bilimi, kültürü ve sanatı aynı çatı altında buluşturan bütüncül bir üniversite modeliyle taşıyoruz. Sanat Kütüphanesi de bu yaklaşımımızın en güçlü parçalarından biri olarak hayata geçiyor” ifadesini kullandı. “Müzelerimizde biriken on binlerce eserlik kültürel mirası bilgi, araştırma ve akademik üretimle desteklemek temel önceliğimizdir” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sanat Kütüphanesi, sanatı; okunan, araştırılan, tartışılan ve bilimsel olarak gelecek kuşaklara aktarılan bir değer haline getirecek” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Müzelerimiz, sergilerimiz, açık hava heykel koleksiyonlarımız ve şimdi de Sanat Kütüphanemiz ile küresel ölçekte benzeri olmayan bir kampüs kimliği ortaya koyuyoruz. Bu yapı hem uluslararası görünürlüğümüzü güçlendiriyor hem de öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için ilham veren bir öğrenme ve üretim ortamı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.