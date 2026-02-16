“7,5 saattir Genel Kurul’u açmıyorlar, bu Kıbrıs Türk halkına saygısızlıktır”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nun saatlerdir açılmadığını belirterek, boş Genel Kurul salonunda video çekerek açıklama yaptı. İncirli, sabah saat 10.00’dan bu yana CTP grubu ve bağımsız milletvekillerinin Genel Kurul’un açılmasını beklediğini söyledi.

Saat 16.20 itibarıyla Genel Kurul’un hâlâ açılmadığını ifade eden İncirli, “Sabah saat 10.00’dan beri CTP grubu ve bağımsız milletvekilleri Meclis Genel Kurulu’nun açılmasını bekliyor. Saat 16.20. Bu saate kadar Meclis Genel Kurulu’nun açılmaması çok ciddi bir saygısızlık.” dedi.

Genel Kurul’un açılmamasının nedeninin zorla getirilmeye çalışılan fiber optik altyapısıyla ilgili protokol olduğunu belirten İncirli, “Bu protokol ülkenin birçok kesiminden büyük reaksiyon almış, içerisindeki konuların çok tartışmalı olduğu bir hal almış durumda.” ifadelerini kullandı.

İncirli, “Doğru olan bu protokolün bugün Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi ve bunun doğru bir şekilde yapılmasının sağlanmasıdır. Ama hükümet bunu yapmamakta ısrar ediyor, şu anda 7,5 saattir Genel Kurul’u açmıyorlar ve buna karşı ciddi bir muhalefet eden geniş bir grubu duymazlıktan geliyorlar. Bu yapılan Kıbrıs Türk halkına çok büyük bir saygısızlıktır.” dedi.