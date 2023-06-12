Döviz Mağdurları Derneği, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, sorunlarını anlatmak için randevu talebinde bulundu.

Döviz Mağdurları Derneği Başkanı Hasan Avlık, burada okuduğu basın açıklamasında, randevu talebinin ardından sivil toplum örgütleriyle iletişime geçmeye başlayacaklarını söyleyerek, “Ülkemizin kanayan bir yarası olan döviz mağdurlarının sesini duyurabilmek adına ülke çapında bir eylemlilik durumuna katılımları için tüm sivil toplum örgütleri ile görüşeceğiz” dedi.

“Geçmişte zor da olsa bir şekilde randevu alıp taleplerimizi defalarca ilettiğimiz sayın yöneticilerimizi, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ısrarla uyardık. Göz göre göre gelen krize karşı önlem almaya davet ettik. Ancak karşılığında hiçbir adım atılmadı ve yeniden talep ettiğimiz randevularımıza bir cevap dahi verilmedi” diyen Avlık, borçlarını ödeyebilmek için 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana ısrarla temaslarda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

“Bugün görüyoruz ki kriz geldi ve biz daha da fakirleştik. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyen Avlık, bugün burada randevu taleplerini tekrar yazılı bir dilekçe ile iletmek için toplandıklarını kaydetti.

“Ülke çapında bir eylemlilik durumuna katılımları için tüm sivil toplum örgütleri ile görüşeceğiz"

Dilekçelerini teslim ettikten sonra tüm sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçmeye başlayacaklarını ifade eden Avlık, “Ülkemizin kanayan bir yarası olan döviz mağdurlarının sesini duyurabilmek adına ülke çapında bir eylemlilik durumuna katılımları için tüm sivil toplum örgütleri ile görüşeceğiz” dedi.

“Bizlerin kaybedeceği herhangi bir şey maalesef ki kalmadı. Eğer yöneticilerimizden çözüme yönelik bir adım gelmez ve yeniden randevu talebimiz askıda kalırsa sokağa inip meclis önünde sesimizi duyurmaya kararlıyız” ifadelerini kullanan Avlık, borçlarını ödeyebilmek istediklerini vurguladı.

Avlık yetkililere ilettikleri talepleri de basınla şu şekilde paylaştı:

“1- Geliri döviz olmayıp da döviz borcu olan bizleri gerek kamu bankaları aracılığıyla gerekse de özel bankalar ile iş birliği yaparak faiz destekli, uzun vadeli, gelirlerimize oranla ödenebilir bir TL borcuna çevrilmesini istiyoruz.

Nasıl ki işletmeler için faiz desteği sunulabiliyorsa biz vatandaşlar olarak benzer uygulamanın hakkımız olduğunu düşünmekteyiz. Konu faiz desteği, hem biz borçluların ödeme kabiliyetini güçlendirecek hem de bankaların gelirlerinden feragat etmesinin önüne geçecektir. Ayrıca döviz dalgalanmalarından kaynaklanan ödeme yetimizin kaybının da önüne set çekmiş olacaktır. Yine bizler bilmekteyiz ki işletmeler için sunulan faiz destekli kredi imkânı işletmelerin tümü tarafından tercih edilmemektedir. İşletmeler tarafından kullanılmayan faiz destekli krediler biz yurttaşlar için seferber edilebilmelidir.

KKTC Merkez Bankası sitesinde yer alan veriler incelendiği zaman bireysel döviz kredilerini karşılayacak kadar TL tutar yine bankalarımız mevduat hesaplarında var olduğu görülmektedir. Borçlarımızın TL’ye çevrilmesi finansal sisteme herhangi bir zarar vermeyecek aksine borçlarımız ödenebilir seviyeye indiğinden bireysel döviz borçlar ile çıkmaza giren sistemin önünü açacaktır.

2- Döviz bazda borçlandığımız kredilerimizin faiz oranları ile bankalarımızın döviz mevduat hesaplarına verdiği faiz oranı karşılaştırıldığında arada astronomik düzeyde farkalar olduğu görülmektedir. Bankalar mevduat hesaplarına yüzde 0,25 ile yüzde 2 arasında faiz uygularken, borçlandırma faiz oranları ise topladığımız verilerde görmekteyiz ki yüzde 7 ile yüzde 18 arasında değişkenlik göstermektedir. Bu faiz oranları da borçlarımızı ödeyebilmemiz hususunda bizleri çıkmaza sokmaktadır. Bizler, yukarıda talep ettiğimiz TL ye dönme talebimizi, döviz borcunun ilk alındığı tarih ile bugün arasında toplam bakiyeyi belirleyecek bir katsayı belirlemeye yönelik yasa yapılması ve bu yasa hükümleri uygulandıktan sonra kalan anapara borcumuzun belirlenerek TL bazda yapılandırılmasını talep ediyoruz. Benzer yasa 05.12.2013 tarihinde ‘Borç ilişkilerinden kaynaklanıp tahsili geciken ve/veya tahsil edilemez hale gelen borçların yapılandırılması yasası’ (RG 196) adı ile mahkemelik olmuş borçlar için yapılmıştı. Borçlarımız yargımızı meşgul etmeden, bugün ki şartlarda bizler için de benzer bir yasa/yasa gücünde kararname çıkarılmasını talep ediyoruz.

3- Döviz borcundan dolayı borcunu ödeyememiş kişiler için başlatılan icra süreçlerinin taleplerimiz ile ilgili gelişmeler yaşanana ve sorunların çözümüne kadar askıya alınmasını talep ediyoruz.

Yukarıda sıraladığımız taleplerimiz çok çeşitli çevrelerle günlerce tartışılarak oluşturulmuş taleplerdir. Bizler borçlarımızı ödemek istiyoruz ve gerek KKTC Merkez Bankası’ndan gerek Bankalar Birliği’nden ve gerekse de Hükümet kanadından bizlere yardımcı olmasını ve taşın altına elini koymasını bekliyoruz.”