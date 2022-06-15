“Ulaş Barış’ın sırf toplumun ifade özgürlüğüne sahip çıktığı için işten atılması kabul edilemez”

BASIN-SEN, gazeteci Ulaş Barış’ın, sırf toplumun düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıktığı için işten atılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu, Barış’ın her türlü yasal hakkını savunmaya hazır olduklarını duyurdu.

Yönetim Kurulu adına yazlı açıklamada bulunan Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, “Son günlerde düşünce ve ifade özgürlüğü için tüm toplum kenetlenmişken, Kuzey Kıbrıs TV’nin bir gazetecinin özgürlüklerine darbe vurması ve onu işten atması faşist bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

Gürtay, “Kraldan çok kralcı olma hedefindeki bu medya kuruluşuna karşı Gazeteci Ulaş Barış’ın her türlü yasal hakkını savunmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteci Ulaş Barış’ın, sırf kendi toplumunun düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıktığı için işten atılması kabul edilemez bir durumdur.

Son günlerde düşünce ve ifade özgürlüğü için tüm toplum kenetlenmişken, Kuzey Kıbrıs TV’nin bir gazetecinin özgürlüklerine darbe vurması ve onu işten atması faşist bir yaklaşımdır. Kraldan çok kralcı olma hedefindeki bu medya kuruluşuna karşı Gazeteci Ulaş Barış’ın her türlü yasal hakkını savunmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz.”