UKÜ’lü akademisyenin projesine ABD’den destek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tıbbi Biyokimya ve Biyokimyasal Genetik Uzmanı Doç. Dr. Kerem Teralı ve Moleküler Biyofizik Uzmanı Doç. Dr. Aslı Aykaç’ın birlikte hazırladıkları proje önerisine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yeşil ışık yaktı.

Doç. Dr. Teralı ve Doç. Dr. Aykaç, Uluslararası Progresif Osifikan Fibrodisplazi Derneği (IFOPA) tarafından desteklenen ve progresif osifikan fibrodisplaziye yönelik yeni terapilerin keşfini hızlandırma amacı taşıyan "Preklinik İlaç Deneme Programı"ndan faydalanma hakkı elde eden az sayıdaki araştırmacıdan ikisi oldular.

Projenin sorumlu araştırmacısı Doç. Dr. Teralı, ABD’nin Rochester şehrinde yer alan Mayo Klinik’ten önemli bilim insanlarıyla iş birliği yapma fırsatı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, Kıbrıs'ta tamamladıkları çalışmanın ön bulgularına dayanarak önerdikleri ilaç adayının Amerika’da progresif osifikan fibrodisplazi modeli oluşturulmuş transgenik farelerde deneneceği için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Progresif osifikan fibrodisplazinin dünyada yaklaşık 2 milyonda 1 insanda görülen son derece nadir bir hastalık olduğunu kaydeden Teralı, hastalığın otozomal baskın kalıtım şekliyle nesilden nesile aktarıldığını da ifade etti.

Aynı zamanda bir hasta yakını olan Doç. Dr. Teralı, progresif osifikan fibrodisplazinin tek bir gendeki tek bir mutasyondan ileri geldiğini aktararak, hastalığın vücuttaki bağ, kiriş ve kasları kemiğe dönüştürdüğünü ve zamanla ikinci bir iskelet meydana getirerek hastaların hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini düşürdüğünü açıkladı.

Piyasada henüz Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay almış herhangi bir ilaç bulunmadığına dikkat çeken Teralı, progresif osifikan fibrodisplazinin ilaç tedavileri ilaç firmaları tarafından kârlı bulunmadığı için genellikle ihmal edilen "yetim hastalıklar" grubunda yer aldığını ancak kendilerinin mesleki ve bilimsel sorumluluk bilinci ile bu konuda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.