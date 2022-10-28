UKÜ’de Kulüpler ve Uluslararası Topluluklar Şenliği yoğun ilgi gördü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM) bünyesinde yer alan Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Öğrenci Kulüpleri ve Uluslararası Topluluklar Şenliği yoğun ilgi gördü.

Yeni akademik yılda öğrencilere kulüp ve sosyal faaliyetleri tanıtmak amacıyla düzenlenen Öğrenci Kulüpleri ve Uluslararası Topluluklar Şenliği Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşirken, etkinlik alanına kurulan öğrenci stantlarında, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, öğrenci temsilcileri ve uluslararası topluluklarda gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgiler verdiler.

İki gün süren şenlikte üç kategori içerisinde, uzmanlık kulüpleri, sportif kulüpler ile düşünce ve kültür sanat alanlarını içeren 40’tan fazla kulübün yanı sıra uluslararası topluluklar da stantlarında yerini alırken yeni öğrenci üye kayıtları yapıldı.

Psikoloji Kulübü Başkanı Musa Şahin, 2022-2023 akademik yılı içerisinde yapılacak olan etkinliklerin iki başlık şeklinde toplandığını belirterek, hem akademik hem de sosyal etkinliklerin gerçekleşeceğini kaydetti. Düzenlenecek seminerlerin İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde ilerleyeceğini aktaran Şahin, aynı zamanda konuları seçerken sadece psikoloji öğrencilerine yönelik değil diğer bölümlerdeki öğrencileri de ilgilendiren konuları belirleyeceklerini açıkladı. Musa Şahin, bu tür etkinliklerle hem çevresel hem de kültürel anlamda gelişerek, multidisipliner olarak aktif bir öğrenim süreci geçirip ayrıca diğer öğrencilerle de kaynaşacaklarına dikkat çekti.

Çevre Kulübü Başkanı Oya Güçer, çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtirken, yeni dönemde asıl amaçlarının kolay geri dönüşüm fikirleriyle, sürdürülebilir ve çevreci alışkanlıkları yaratmayı hedeflediklerini kaydetti. Yeni kayıt olan öğrencilere bu tür alışkanlıkları aşılamak istediklerini aktaran Güçer, bu nedenle birlikte doğayla iç içe eğitim, seminer ve doğa yürüyüşü gibi farkındalık yaratan etkinlikler organize edeceklerini duyurdu.

Özel Eğitim Öğretmenliği Kulüp Başkanı Meryem Melisa ise 2022-2023 akademik yılı içerisinde sadece kulüp içi aktiviteler değil sosyal ve kültürel gezi etkinlikleri de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, katılan öğrencilere özellikle bölüme karşı duyarlı olunmasının önemini belirtti.

Radyo ve Televizyon Kulübü Başkanı Yavuz Erol, üniversitenin RTV Stüdyosu’nda yer alan ekipmanlara sınırsız erişimin bulunduğuna dikkat çekerek, mesleğe dair ilgisi olan öğrencilerin kayıt yaptırmasıyla gerek teori gerek pratik olarak kendilerini geliştirip yeni bilgi ve beceri kazanacaklarını ifade etti. Öğretici ve ilgi çekici etkinlikler organize edeceklerini belirten Erol, planlanan etkinlerde film gösterimi yapılacağını daha sonrasında ise film analizi gerçekleştireceklerini de aktardı.