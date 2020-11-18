UKÜ’de ‘Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Programı’ gerçekleştirilecek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) tarafından Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Programı düzenleniyor.

Program hakkında bilgi veren UKAMER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” dolayısıyla düzenlenecek şiddet farkındalık programı ile Merkezin misyonlarından olan kadın sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm odaklı politikalar üretmek yolunda kararlı bir adım daha atmak istediklerini kaydetti.

Özellikle pandemi döneminde artış gösteren şiddeti önlemek için üniversite öğrencilerinden başlamak üzere toplumda “şiddet bilinci” geliştirmeyi hedeflediklerini de aktaran Aylanç, “Şiddetin hayatımızın her alanına nasıl yerleştiğini değerlendirerek bu konuda duyarlılık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimiz, aynı gün dağıtacakları beyaz kurdelelerle ‘şiddetsizlik’ çağrısında bulunacaklar” dedi.

Dört farklı konu başlığı

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda 25 Kasım Çarşamba günü COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek olan program, aynı zamanda çevrim içi olarak da yayınlanacak.

Dört farklı konunun ele alınacağı “Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Programı” başlıklı panelin moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman yapacak.

Etkinlikte ilk olarak Yrd. Doç. Dr. Muazzez Merve Avcıoğlu ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Psikolojik Boyutları’ konusunu ele alacak. Doç. Dr. Şölen Külahçı ‘Karantina Koşullarında Kadının Şiddete Karşı Korunması Çabaları: KKTC Örneği’ başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Programın üçüncü konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Rüstemoğlu ‘Ekonomik Boyutuyla Erkek Şiddeti’ konusunda yapacağı sunumu sonrasında Uzman Psikolog Çise Haşimoğulları ile Uzman Psikolog Huriye Koruşan danışmanlığında PDRAM: ‘Farkında Ol, Fark Yarat, Sen De Dur De!’ video gösterimi yapılacak.

Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Programı en son gerçekleştirilecek olan Değerlendirme Toplantısı ile son bulacak.