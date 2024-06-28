UKÜ'de akademisyenler onurlandırıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından organize edilen “Akademik Yükseltmeler ve Bilimsel Yayın Teşvik Ödül Töreni” kapsamında araştırmalarıyla bilime katkı sağlayan ve öğretimleriyle akademik dünyaya yön veren akademisyenler onurlandırıldı.

Ödül töreninde konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, yükseköğretim kurumlarının üç temel misyonu bulunduğunu işaret ederek, bunlardan en önemlisinin araştırma olduğunu ve bilimin araştırmalar sayesinde gelişip, ilerlediğini anımsattı.

Bilimsel araştırmanın, üniversite kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan Nadiri, yükseköğretim alanında rekabet edebilmek ve başarılı olmak için kaliteye yatırım yapılması gerektiğini de söyledi.

Nadiri, UKÜ olarak sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye çalışmaları yaptıklarını belirterek, yenilenen laboratuvar imkânları yanı sıra kurulan ve desteklenen araştırma merkezleri ile de hem öğrencilere hem de akademisyenlere uzmanlık alanlarında nitelikli bilimsel araştırmalar yapma fırsatı sağladıklarını kaydetti.

Son yıllarda üniversitedeki bilimsel ve araştırma alanındaki gelişmelerin UKÜ’yü bölgenin önemli yükseköğretim kurumlarından biri yaptığını dile getiren Nadiri, “Örneğin 2023 yılında dünyanın en saygın indekslerinden Scopus’ta taranan bilimsel dergilerdeki yayın sayımız arttı” dedi.

Nadiri konuşmasında Bilimsel Yayın Teşvik Ödül Töreni’nin artık gelenekselleştiğini de aktararak, amaçlarının bilimsel araştırmaları ve uluslararası yayınları teşvik etmek ve başarılı araştırmacıları üniversite içerisinde tanıtmak olduğunu söyledi.

Tören kapsamında ayrıca akademik yükselme alan çalışma arkadaşlarına da Akademik Yükseltme Belgelerinin takdim edileceğini dile getiren Nadiri, “Üniversitemize kazandırmış olduğunuz yayınlar ile bilime ve insanlığa yapmış olduğunuz katkılardan dolayı hepinizi tebrik ederim” dedi.

Tören, UKÜ’lü akademisyenlere Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri ve Akademik Yükseltme Belgelerinin takdimi ile son buldu.