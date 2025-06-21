UKÜ, "THE Impact Rankings"te Yükseldi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), yükseköğretimde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıyı esas alan Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024 sonuçlarına göre küresel sıralamada bir yükseliş gösterdi. Üniversitelerin Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SDG) katkı düzeylerini değerlendiren bu prestijli endekste UKÜ, hem genel sıralamada hem de bazı tematik alanlarda dikkat çekici başarılara imza attı.

THE Impact Rankings, üniversitelerin sadece akademik başarılarını değil; aynı zamanda topluma, çevreye ve küresel hedeflere katkılarını da değerlendiren kapsamlı bir sıralama sistemidir. 1.900’ü aşkın üniversitenin katıldığı değerlendirmede UKÜ, sürdürülebilirliğe yönelik kararlı yaklaşımını, somut projeler ve akademik çalışmalarıyla taçlandırarak global sıralamada adından söz ettirdi.

Genel sıralamada 301–400 bandına yükselen UKÜ, birçok sürdürülebilirlik alanında da güçlü performans gösterdi. Sorumlu Üretim ve Tüketim alanında elde ettiği dünya 29.’luğu, üniversitenin çevresel bilinçle yürüttüğü çalışmaların uluslararası alanda takdir gördüğünü ortaya koydu. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar kategorisinde 201–300 bandında yer alarak toplumsal yaşam kalitesine katkı sağlayan projeleriyle öne çıkan üniversite, Erişilebilir ve Temiz Enerji alanında ise 101–200 bandına ulaşarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı konusundaki duyarlılığını gözler önüne serdi. Ayrıca İyi Sağlık ve Refah ile Amaçlar İçin Ortaklıklar kategorilerinde de 301–400 bandında yer aldı.

UKÜ, eğitim-öğretim faaliyetlerine entegre ettiği sürdürülebilirlik ilkeleri, araştırma merkezleri aracılığıyla yürüttüğü çevresel ve toplumsal projeler ile sürdürülebilir kampüs politikalarının bir sonucudur.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Asil Azimli, üniversitenin bu önemli sıralamada gösterdiği yükselişin tesadüf olmadığını vurgulayarak, “UKÜ olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini bir vizyon olarak benimsiyor; bilimsel araştırmalardan kampüs altyapısına, eğitim içeriğinden toplumsal projelere kadar her alanda bu vizyonla hareket ediyoruz. THE Impact Rankings’te elde ettiğimiz bu sonuçlar, üniversitemizin uluslararası düzeyde doğru yolda ilerlediğinin göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuzu kutluyorum” ifadelerini kullandı.

UKÜ, sürdürülebilir bir gelecek için attığı adımları güçlendirmeye ve bu alanda bölgesel bir model olmaya devam ediyor.