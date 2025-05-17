UKÜ Mühendislik Öğrencilerinden ICAMES’25’te Uluslararası Başarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 5–11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen 29. Uluslararası Kültürel ve Akademik Mühendislik Öğrencileri Buluşması’nda (ICAMES’25) önemli bir başarı elde etti. “Sağlık Merkezi Altyapısı ve Biyoteknoloji Yenilikleri” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 12 farklı üniversiteden 20 proje yarıştı.

UKÜ, sağlık alanındaki sorunlara mühendislik çözümleri sunmayı amaçlayan iki projeyle etkinlikte yer aldı: hastane randevu süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen SmartMed Mobil Uygulaması ve çevre dostu bir yöntemle üretilen antimikrobiyal özellikli Nanotanecikli Kendi Kendini Sterilize Eden Boya. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, UKÜ’nün boya projesi sözlü sunum aşamasına geçmeye hak kazanan 8 projeden biri oldu.

UKÜ’lü öğrenciler, Simon Fraser Üniversitesi (Kanada), Cenova Üniversitesi (İtalya), Kalabriya Üniversitesi (İtalya), Babeș-Bolyai Üniversitesi (Romanya), Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Avusturya), Gürcistan Teknik Üniversitesi ve Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) gibi dünya çapında üniversitelerin ekipleriyle birlikte projelerini sundu. Bu süreçte jüri üyelerinden yapıcı geri bildirimler alarak hem teknik hem de sunum becerilerini geliştirme imkânı buldular. Etkinlikte, sağlık teknolojilerinde yapay zekânın yükselen rolü ve mühendislik projelerinde yaşam döngüsü maliyet analizinin önemi vurgulandı.

Katılımcılar arasında yer alan UKÜ öğrencileri, ICAMES’25’in akademik gelişimlerine katkı sağladığını ve kültürel açıdan da zenginleştirici bir deneyim sunduğunu dile getirdi. Yara Kalam, etkinliği “kişisel gelişimimde dönüştürücü bir deneyim” olarak tanımlarken, Eliane Kavira Mulenga “farklı ülkelerden gelen katılımcılarla bilimsel ve kültürel bir bağ kurma şansı” elde ettiğini belirtti. Judy Kalam ise ICAMES’i “akademik yolculuğumun dönüm noktalarından biri” olarak nitelendirdi.

UKÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Shihab İbrahim, etkinliğin öğrencilere iletişim, eleştirel düşünme ve uluslararası mühendislik pratiğini keşfetme fırsatı sunduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin bu prestijli platformda yer alması, üniversitemiz adına gurur verici bir başarıdır” dedi.

UKÜ Mühendislik Öğrencilerinden ICAMES’25’te Uluslararası Başarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 5–11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen 29. Uluslararası Kültürel ve Akademik Mühendislik Öğrencileri Buluşması’nda (ICAMES’25) önemli bir başarı elde etti. “Sağlık Merkezi Altyapısı ve Biyoteknoloji Yenilikleri” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 12 farklı üniversiteden 20 proje yarıştı.

UKÜ, sağlık alanındaki sorunlara mühendislik çözümleri sunmayı amaçlayan iki projeyle etkinlikte yer aldı: hastane randevu süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen SmartMed Mobil Uygulaması ve çevre dostu bir yöntemle üretilen antimikrobiyal özellikli Nanotanecikli Kendi Kendini Sterilize Eden Boya. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, UKÜ’nün boya projesi sözlü sunum aşamasına geçmeye hak kazanan 8 projeden biri oldu.

UKÜ’lü öğrenciler, Simon Fraser Üniversitesi (Kanada), Cenova Üniversitesi (İtalya), Kalabriya Üniversitesi (İtalya), Babeș-Bolyai Üniversitesi (Romanya), Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Avusturya), Gürcistan Teknik Üniversitesi ve Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) gibi dünya çapında üniversitelerin ekipleriyle birlikte projelerini sundu. Bu süreçte jüri üyelerinden yapıcı geri bildirimler alarak hem teknik hem de sunum becerilerini geliştirme imkânı buldular. Etkinlikte, sağlık teknolojilerinde yapay zekânın yükselen rolü ve mühendislik projelerinde yaşam döngüsü maliyet analizinin önemi vurgulandı.

Katılımcılar arasında yer alan UKÜ öğrencileri, ICAMES’25’in akademik gelişimlerine katkı sağladığını ve kültürel açıdan da zenginleştirici bir deneyim sunduğunu dile getirdi. Yara Kalam, etkinliği “kişisel gelişimimde dönüştürücü bir deneyim” olarak tanımlarken, Eliane Kavira Mulenga “farklı ülkelerden gelen katılımcılarla bilimsel ve kültürel bir bağ kurma şansı” elde ettiğini belirtti. Judy Kalam ise ICAMES’i “akademik yolculuğumun dönüm noktalarından biri” olarak nitelendirdi.

UKÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Shihab İbrahim, etkinliğin öğrencilere iletişim, eleştirel düşünme ve uluslararası mühendislik pratiğini keşfetme fırsatı sunduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin bu prestijli platformda yer alması, üniversitemiz adına gurur verici bir başarıdır” dedi.