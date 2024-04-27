UKÜ İngilizce Psikoloji programı kalitesini yeniden tescilledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (İngilizce) programı ‘Fen, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ (FEDEK) tarafından ikinci kez beş yıllık süre ile akredite edilerek, ayrıcalıklı bir program olduğunu tescillemiş oldu.

UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Debreli, uzun süreli raporlama ve çalışmalar sonrasında FEDEK’in UKÜ kampüsünü ziyaret ettiğini belirterek, “FEDEK tarafından görevlendirilen heyet üç gün boyunca ilgili program hakkında bilgi edindi. Ayrıca fakültemiz öğretim üyeleri, mezunları ve öğrencileri ile görüşerek, eğitim olanaklarımızı ve kalitemizi yerinde inceleme şansı buldular” ifadesini kullandı.

FEDEK heyetinin üniversite ve programa yönelik gerçekleştirilen inceleme ziyaretinin başarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Debreli, bu ziyaret sonrasında Psikoloji (İngilizce) programının ikinci kez koşulsuz şekilde beş yıllığına akredite edildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Emre Debreli, Psikoloji bölümünün her geçen gün gelişen fiziki yapısı, müfredatı ve alanında uzman öğretim üyeleri ile geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ettiğine dikkat çekerek, elde edilen akreditasyonun UKÜ ve özelde Fen-Edebiyat Fakültesi için çok önemli bir güvence olduğunun altını çizdi.

FEDEK tarafından onaylanan bir programdan mezun olmanın önemine de değinen Debreli, “FEDEK onayı hem mezun hem de eğitimi halen devam eden öğrencilerimiz için önemli bir olgudur. FEDEK tarafından onaylanan bir programdan mezun olmak tüm mezunlarımıza ve öğrencilerimize önemli bir avantaj sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.