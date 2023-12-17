UKÜ İletişim Fakültesi’nden kent belleği projesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi akademisyenleri tarafından Kent Belleği proje çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Kent Belleği proje çalışması tamamlandı.

UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilan Çiftçi ve Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Levent Duranlı’nın yer aldığı proje çalışmasına LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ve belediye personeli Sonuç Zorali’de katılım gösterdi.

Kent belleği projesi kapsamında konuşan LAÇ Belediye Başkanı Ataser, belediyelerine bağlı birçok köy bulunması nedeniyle projenin çok büyük çaplı olduğunu ifade ederek, kent belleğinin oluşturulmasında belediye olarak ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını da kaydetti.

Söz konusu projenin bölgenin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını da sözlerine ekleyen Ataser, UKÜ İletişim Fakültesi’ne çalışmanın gerçekleştirilmesinde koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Ataser amaçlarının bölgeyi Kuzey Kıbrıs’ın en güzel beldesi yapmak olduğunun altını çizerek, “Bölgenin hem tarihini hem de kültürünü yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmalar kapsamında konuşan Dekan İşman ise LAÇ Belediyesi Kent Belleği proje kapsamında Lapta, Alsancak, Karşıyaka, Akdeniz, Çamlıbel, Tepebaşı, Hisarköy, Kozanköy ve Koruçam yerleşim yerlerinden toplam altmış iki kişiyle röportaj yapıldığını belirterek, “Bu röportajlarla LAÇ Belediyesi’nin geçmişten günümüze hafızası kayıt altına alınmıştır” dedi.

LAÇ Belediyesi’ne bağlı yerleşim yerlerinde yaşayan değerlerle kısa sohbetler gerçekleştirildiğini aktaran İşman, bu sayede bölgenin altmış yıllık hafızası ve kent belleğinin ortaya çıktığını kaydetti.

UKÜ İletişim fakültesi ve LAÇ Belediyesi’nin ortak çalışması olarak gerçekleştirilen LAÇ Kent Belleği projesi düzenlenecek olan gala gecesinde bölge halkı ile paylaşılacak.