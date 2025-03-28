UKÜ, Digital Universities Europe Konferansı'nda Yapay Zeka çalışmalarını tanıttı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, Times Higher Education tarafından 10-12 Mart 2025 tarihlerinde Polonya’nın Wroclaw kentinde düzenlenen Digital Universities Europe Konferansı’na davetli konuşmacı olarak katıldı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden üniversite yöneticileri, eğitim sektörü profesyonelleri ve teknoloji uzmanlarını bir araya getiren etkinlik, yükseköğretimde dijital dönüşüm ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımına odaklandı.

Prof. Dr. Çelebi, sunumunda UKÜ’de yapay zeka alanında gerçekleştirilen ve planlanan projeleri katılımcılarla paylaştı. Büyük dil modellerinden yararlanarak geliştirilen sistemler ve bu teknolojinin farklı alanlardaki kullanımı hakkında bilgiler aktaran Çelebi, yapay zekanın yükseköğretim süreçlerine etkilerini değerlendirdi.

UKÜ’de hayata geçirilen yapay zeka projelerine değinen Çelebi, Chatbot ve Dil Modelleri, Sınav Programı Optimizasyonu, Öğrenci Başarı Takibi, Dilekçe Yönetim Sistemi ve Kişiselleştirilmiş Öğrenme gibi uygulamalar hakkında detaylı bilgiler sundu.

Veri yönetiminin yapay zeka sistemlerinin başarısındaki kritik rolüne vurgu yapan Çelebi, verilerin doğru formatta tutulması ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, veri odaklı yönetim anlayışının üniversitelerde daha şeffaf ve etkili karar alma süreçlerine nasıl katkı sağlayabileceğini örneklerle anlattı.

Times Higher Education tarafından organize edilen Yükseköğretim alanında dijital teknolojilerin ele alındığı 80’den fazla sunum, çalıştay ve serginin düzenlendiği konferans, üniversite yöneticileri ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirerek, yükseköğretimde dijital teknolojilerin ve yapay zekanın sunduğu olanaklara dair önemli bir platform sundu.