UKÜ 8. Grafik Tasarımı Sergisi Açıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Grafik Tasarımı Bölümü tarafından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 8. Grafik Tasarım Öğrenci Sergisi gerçekleştirildi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri açılışta 8. Grafik Tasarımı Sergisi’ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğrencilerimizin yapmış olduğu bu çalışmalar aslında eğitimde ne kadar ilerlediklerini ve meslekte nasıl bir noktaya geldiklerini görmek açısından büyük önem taşıyor” ifadesini kullandı. Grafik tasarımın her geçen gün önemi artan bir alan olduğuna dikkat çeken Nadiri, bu alanda kariyer yapanlara yönelik taleplerin de her geçen gün arttığını ve bu konudaki iyi yetişmiş yetenekli kişilere ihtiyaç duyulduğunu işaret etti. Etkinlikte 18 farklı ülkeden 60 öğrencinin 130 farklı çalışmasının yer aldığını belirterek, “Hem şahsım hem de üniversitem adına kendilerini başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik ederim” dedi. Nadiri konuşmasında bu yıl Uluslararası Tasarım Konseyi’nin (ICO-D) 60’ıncı kuruluş yıldönümünün kutlandığı Uluslararası Tasarım Günü nedeniyle tüm grafik tasarım öğrenci, akademisyen ve bu alanda çalışan sanatçıları da kutladı.

GSTMF Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara etkinlikte, grafik tasarımı görsel olarak çekici bir şey yaratmaktan daha kapsamlı bir süreç olduğunu söyleyerek, grafik tasarımın aslında bir hikaye anlatmakla bunun yanında duygu uyandırmak ve bir mesaj iletmek olduğunu aktardı. Farklı çalışmaları keşfederken her parçadaki düşünce ve çabayı takdir etmek için zaman ayırılması gerektiğini de dile getiren Atakara, “Dikkat çekici bir çalışma yapmak için çok fazla beceri ve çaba gerekir. Bugün burada bunun bir çok örneğini bulacağınızdan eminim” şeklinde konuştu.

Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Elif Söngür Dağ ise serginin tasarımcılar için çok önemli bir tarih olan 27 Nisan (ICO-D) kapsamında açtıklarını belirterek, bölüm olarak üyesi oldukları ICO-D’nin (Uluslararası Tasarım Konseyi) günümüzden 60 yıl önce 27 Nisan 1963 tarihinde kurulduğu bilgisini paylaştı. Sergide yer alan öğrenci çalışmalarının eğitim sürecinde farklı aşamaları bulunduğunu anımsatan Dağ, çalışmaların arasında grafik tasarım projeleri, fotoğraf, grafik, illüstrasyon, baskı, resim ve tipografi gibi pek çok farklı alanlarda çalışmanın yer aldığını kaydetti.