'Uğurlar Olsun' adlı parça Kıbrıs'taki demokrasi şehitleri için seslendiriliyor

Ülkemizin önemli sanatçılarından Muhittin Yangın ve Niyazi Nasıfoğlu anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Daha önce Türkiye'de Selda Bagcan'dan yorumladığı ve gazeteci Uğur Mumcu'ya ithaf edilen 'Uğurlar Olsun' isimli parça bu kez Niyazi Nasıfoglu'nun düzenlemesi ile farklı bir tarzla hayat buldu.

Düzenlemesini Niyazi Nasıfoglu'nun yaptığı parçada gitarlarda Mehmetali Akçal, saksafonda Alper karabacak yer aldı. Stüdyo Gelişim'de kaydedilen parçayı Muhittin Yangın seslendirdi.

Müzik sanatçılarımız tarafından yapılan bu çalışma, Kıbrıs'ın Demokrasi Şehitleri'ne ithaf edildi.

Konuyla ilgili Demokrasi Şehitlerini Yaşarma Derneği bugün Gazeteciler Birliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili basın açıklaması okundu, "Kıbrıs'ta toplumlararası barışı savunup, bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, en temel insan hakkı olan yaşama hakları gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alınan demokrasi şehitlerine ithaf edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.