UCN: “Bölücü açılımlar durmalı”

UniteCyprusNow, Kıbrıs’ta taraflarınkarşılıklı misillemelerinin tüm Kıbrıslıların zararına olacağına işaret ederek, BM Güvenlik Kararları ve önceki uzlaşılar temelinde bir çözüm için kararlılık gösterilmesini istedi.

Bölücü politikalara karşı tüm Kıbrıslılara birlik mesajı vermeleri için çağrı yapan UniteCyprusNow şunları ifade etti:

Crans Montana’daki çöküşün ardından Kıbrıs’ta giderek kötüleşen statüko bölünmeyi derinleştirmekle kalmayıp bizleri belirsizlik ve istikrarsızlığın bilinmez sularına sürüklemeye devam etmektedir.

Statükocu güçler asıl hedefleri olan tam ve geri dönülmez bir bölünme yolunda birbirlerine yardımcı olmayı sürdürmektedir. Kıbrıslı Türk lider ve Türkiye tarafından desteklenen koalisyon BM Güvenlik Konseyi kararları hilafına kapalı Maraş’ı Kıbrıs Türk yönetimi altında açmayı hedeflerken, Kıbrıs Rum liderliği de Kıbrıslı Türk lider ve yönetimindeki bazı Kıbrıslı Türklerin pasaportunu iptal ederek buna yanıt vermiştir.

UniteCyprusNow, Türkiye hükümetinin açık müdahalesiyle iktidara gelen mevcut Kıbrıs Türk liderliğinin kendi toplumunun çıkarları aleyhine davrandığı yönündeki görüşünü defalarca dile getirmiştir. Önceki anlaşmalara ve BM kararlarına aykırı Maraş’ın açılması provokasyonu ve güya “iki devletli çözüm modeli” Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet etmemektedir. Bu kararlar her seviyede sorgulanmalıdır.

Provokasyonlara rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptali kararı Kıbrıs’ta bölünme taraftarlarına mühimmat sağlamakta ve gelecek için çok tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Yeni vatandaşlık skandalları yüzünden büyük yaralar almış Anastasiades hükümetinin bu son popülist girişimi milliyetçi oyları tatmin etmeyi amaçlamakta ve Sayın Anastasiades’in içinde bulunduğumuz bu kötü durumdaki kendi sorumluluğundan kaçındığını göstermektedir. Bu adımın gelecekte benzeri siyasi gerekçeli başka adımlar için örnek teşkil etmeyeceğinin garantisi yoktur. Doğal olarak Pandora’nın kutusu bir kez açılınca ülkemizin kalıcı bölünmesine yol açacak benzeri gelişmelerin sonu olmayacaktır.

Kıbrıs sorununun yasal, siyasi, ekonomik ve sosyolojik boyutları vardır. Karşılıklı misillemeler tüm Kıbrıslıların zararına olacaktır. Bizler, işbirliği ve empatiye dayanan birleşik bir gelecekte yaşamayı hak ediyoruz. Yapılması gereken şey BM Güvenlik Kararları ve önceki uzlaşılar temelinde bir çözüm için kararlılık gösterilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda tüm Kıbrıslılara ve uluslararası camiaya, bölünme güçlerine zaten sorunlu olan bölgemizde daha fazla istikrarsızlık doğuracak bölücü politikaları sürdürmeye hakları olmadığı yönünde net bir mesaj vermeleri için çağrıda bulunuruz.