Vatandaşın alım gücünü yorumlamasını istediğimiz Rezvan Evre, "Uçak irtifa kaybediyor" ifadelerini kullandı...

10 yıldır Maliye Bakanlığı yanında seyyar satış yapan Evre, özellikle pandemi sonrası vatandaşın alım gücünün iyice düştüğüne değinerek, bunun gerekçelerini anlattı.

Asgari ücretin uzun süredir yerinde saydığını ifade eden Evre, dövizin yükselişiyle birlikte daha da fakirleştiğimize işaret etti.

"Düzen çok bozuldu, geriledikçe geriliyoruz, her şey döviz üstüne ama maaşlarımız yerinde sayıyor" diyor.

Geçtiğimiz yıllara kıyasla vatandaşın ekonomisinin çok zayıfladığını örneklerle anlatan Evre, "Eskiden insanlar fiyat sormadan çantayı dolduruyordu, kilo kilo ürün satıyorduk, şimdi herkes bir şey almaya korkuyor. 1 kilo ürün alıp çekiliyor. Veresiye alanlar bile oluyor." diyor...

Maliye Bakanlığı yanındaki otoparkta her mevsime uygun sebze meyve satışı yapan Evre, bugünlerde tezgahlarını nar, alıç, hurma, kabak gibi yerli ürünlerle donatmış durumda...