Gönyeli-Yenikent’te, "Serdar Hair"…

Üç kardeş, üçü de kuaför… Meslek olarak bir birinden beslenen abi kardeş bağı. Eve ne saat gittiklerini hesaplayamayacak bir meslekleri var Eser kardeşlerin.

Onların bayram tatilleri, hafta sonları yok. Sabah sekizde gelip akşam salonu beşte kapatma lüksleri yok. Her gün onlarca müşterilerine aynı güler yüzü ve samimiyeti göstermek zorunda.

Serdar Hair’in üç kurucusu Serdar, Emrah ve Erkan Eser mesleklerini YENİDÜZEN’e anlattı.

“Hem kardeş hem arkadaş”

Birbirlerini mesleki olarak da besleyen üç kardeşler, yıllar önce açtıkları kuaför salonlarında bugün güler yüzleri ve ilgi alakaları ile kuaförden öte müşterileri ile aile gibi oldular.

Mesleklerin çoğunda kadın erkek ayrımı olmadığını ekleyen Eser kardeşler, yıllardır yaptıkları meslekle gurur duyuyor.

Kardeş oldukları kadar birbirlerine de çok iyi arkadaş olduklarını ifade eden üç kardeş mesleklerine âşık olduklarını söyledi.

Serdar Hair Kuaför Salonu’na ismini veren Serdar Eser ekibinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Emrah Eser, bu mesleğin kardeşten kardeşe birbirlerinden özenerek geçtiğini salonda kardeş değil takım arkadaşı olarak çalışarak bugünlere geldiklerini söyledi.

“Bizim işimiz kadınlarla”

Kadının ruhunu biliyoruz” sözlerini ifade eden Emrah Eser, “16 senedir bu meslekteyim. Kendi iş yerimizde iki kardeşimle birlikte mesleğimizi yapıyoruz. Kendi iş yerimiz olduğu için istediğimiz saatte gelip çıkma yok. Bayramlarda tatilimiz yok, hafta sonu denize pikniğe gideyim bugün çalışmayım diyemiyoruz. Bizim hayatımızın büyük bir bölümü kuaför salonunda geçiyor. Hafta sonu biraz uyuyayım veya denize gideyim bunu hayal edemezsin. Bizim hafta sonumuz salonumuzda kadınlarla, onları güzelleştirmekle geçiyor” dedi.

Dinlenmek için sadece 24 saat…

Mesleklerinin en zor yanlarından birinin de izin olduğunu belirten Eser kardeşler, bir tek dinlenme günleri olduğunu onunda yasal olarak kuaförlerin tatil günü olan Perşembe günü olduğunu belirtti.

Eser kardeşler, “Tek dinlendiğimiz bir gün var Perşembe. Yasal olarak kuaförlerin tatil günü olan Perşembe gününe bütün hafta hayal ettiğiniz her şeyi sığdırmaya çalışıyorsunuz ama sadece 24 saatiniz var.”

“Erkekler bu işi ruhlarına işlemiş olarak yapıyor”

Kadın kuaförü sektöründe erkeklerin daha başarılı olduğunu ifade eden Eser kardeşler, bu işi sanatçı ruhu ile yaptıklarını belirterek “Kadınları memnun etmek zordur. Hele işin içinde güzellik algısı varsa kadınlar, çok daha hassas oluyorlar. Tabii ki bu işi yaparken bunları göz önünde bulunduruyoruz. Kadın ruhundan anlayan erkeklerin, kuaförlük mesleğini daha hassas yapmaları bundandır.”