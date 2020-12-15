Üç kafadardan Arasta’da yeni konsept

“…dedim ki bari hem eğlenelim hem de cebimize para girsin…”

Sokak ortasında yemek konseptiyle üretim yapan, 30’lu yaşlarda Kıbrıslı üç kafadar, birbirine destek vererek bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor. İngiltere’den gelerek ülkeye yerleşmeye çalışan Taner Koçak, üreterek bu ülkede kök salmak için çabalarken, Can Koçak ile en yakın arkadaşı Talat Özakan ise bu hikayede onun en büyük yardımcısı…

Fehime ALASYA

Lefkoşa Arasta Meydanı’nda Street Food Hot Dog & Meat Ball adı altında köfte ve hot dog (sosisli sandviç) yaparak geçimini sağlayan Taner Koçak ve ona yardım eden kardeşi Can Koçak ile arkadaşı Talat Özakan, kendilerini ‘üç kafadar’ olarak tanımlayan gençler, üreterek bu ülkede kök salmaya çalışıyor.

İngiltere’den gelerek ülkeye yerleşmeye çalışan Taner Koçak, 6 haftadan beridir Arasta Meydanı’ndaki büfede hot dog ve el yapımı köfte pişirerek geçimini sağlıyor.

‘Sokak Ortasında Yemek’ anlamını taşıyan Street Food Hot Dog & Meat Ball isimli büfede özellikle geceleri hizmet veren gençler, hafta sonları sabaha yakın 5 gibi işini bitirip evinin yolunu tutuyor.

“Zaten sabaha kadar sokakta eğlenmek için gezecektik, bu amaçla dedim ki bari hem eğlenelim hem de cebimize para girsin. Bu amaçla böyle bir işe giriştim. Geç saatlere kadar süren bir iştir, bu bağlamda da kardeşimden ve arkadaşımdan da destek alıyorum.” diyen Taner Koçak, el yapımı köfteleri annesinin hazırladığını anlattı.

Gençlik çarşıya geceleri sahip çıktı

Satışların çok iyi olduğunu belirten Koçak, “20 sosis 20 köfte ile başladık, bazen kalıyordu bile ama şimdi her bir üründen 30’ar, 30’ar koyuyoruz. Gençlik özellikle gece Surlariçi’ni sahiplendi. İnsanlar burada sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor. Sabah 5’e kadar sokaklar cıvıl cıvıl, gençlik burada. Bu nedenle bize de buradan ekmek çıkıyor, para kazanıyoruz.” diyor…

“Kıbrıslı olduğumuza şaşırıyorlar”

Rahat takılmak için değil, sıkıya girip biraz daha fazla para kazanmak için bu işe girdiğini anlatan Koçak, çevresinden ve hizmet ettiği kişilerden çok güzel tepkiler aldıklarını anlattı.

“En çok da Kıbrıslı olduğumuza şaşırıyorlar. Bu nedenle çok güzel dönüşler alıyor ve ilgi odağı oluyoruz.” diyen Koçak, bu girişimini bölgede gerekli bir yatırım olarak nitelendiriyor.

Koçak, kendisine destek veren LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya da teşekkür etti.

Fotoğraflar: Burçin Aybars