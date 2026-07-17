Üç ayrı yerde çıkan yangın zarara neden oldu

Girne-Lefkoşa ana yolunda bir araçta, Serdarlı-Ergenekon ile Geçitkale-Tatlısu ana yolu yakınlarındaki arazilerde çıkan yangınlar, zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne-Lefkoşa ana yolu, Boğazköy mevkiinde seyir halindeki MY 033 plakalı araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araçta hasar meydana geldi.

İki ayrı yerde arazi yangını

Serdarlı-Ergenekon ana yolunda, yol kenarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangında yaklaşık 10 dönümlük orman arazisinde bulunan muhtelif selvi, çam ve akasya ağaçları yandı.

Geçitkale-Tatlısu ana yolu, Çınarlı Yol Kavşağı yakınlarında meydana gelen yangında ise, yaklaşık bir dönümlük alandaki kuru otlar, anızlar ve 6 çam ağacı yandı.

Yangınlara; polis İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Serdarlı-Geçitkale Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri müdahale etti.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.