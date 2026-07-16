“Schengen süreci kapsamlı çözüme kadar bekletilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’ın Schengen üyeliğine ilişkin teknik değerlendirmeleri tamamlayarak süreci Avrupa Birliği Konseyi’nin gündemine sevk etmesini değerlendirdi.

Toros, Kıbrıs sorunu çözümsüzlüğünü korurken Schengen üyeliği sürecinin dikkatle ele alınması gerektiğini belirtti. Schengen’in temel amacının bölge içinde sınır güvenliğini güçlendirmek ve serbest dolaşımı kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Toros, Kıbrıs’ta ise en kritik konunun Ada’nın fiili bölünmüşlüğü nedeniyle ortak dış sınır yönetiminin nasıl uygulanacağı olduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu yetkililerinin Yeşil Hat’ın Schengen’in dış sınırı olmayacağını açıkladığını hatırlatan Toros, buna rağmen uygulamada kişilerin ve malların Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki dolaşımını etkileyecek düzenlemelerin gündeme gelebileceğini söyledi. Bu düzenlemeler yapılmadan Schengen kurallarının uygulanmasının oldukça zor, hatta imkânsız olacağını belirten Toros, konunun teknik olmanın ötesinde siyasi ve hukuki bir nitelik taşıdığına dikkat çekti.

Mevcut siyasi koşullarda Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki geçişler ile iki toplum arasındaki ticaret ve temasların olumsuz etkilenmemesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Toros, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kapsamlı çözüme yönelik girişimlerine zarar verecek veya taraflar arasında yeni güven sorunları yaratacak uygulamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumunun haklarını ve Ada’nın kendine özgü koşullarını gözeten dengeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirten Toros, atılacak adımların mevcut ayrılıkları derinleştirmek yerine kapsamlı çözüm odaklı yaklaşımları ve taraflar arasında güven tesisini öncelemesi gerektiğini söyledi.

Toros, Schengen’e katılım sürecinin Ada’daki mevcut ayrılıkları derinleştirmemesi gerektiğini belirterek, “Schengen’e katılım kararının kapsamlı çözüme kadar bekletilmesi hem Schengen’in temel amaçlarına hem de Kıbrıs’ta kalıcı barış hedefine en iyi şekilde hizmet edecektir” dedi.