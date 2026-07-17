Girne ve Lefkoşa’da dört kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı

Girne ve Lefkoşa’da, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.A’nın (E-30) tasarrufunda yaklaşık 56 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa'da evde hintkeneviri bulundu

Lefkoşa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.S.M.B.(E-25), K.Y.A.A. (E-22) ve M.A.I.S’nin (E-21) evinde yapılan aramada yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.